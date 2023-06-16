 В Татарстане предъявили обвинение мужчине за убийство 17-летней дочери
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В Татарстане предъявили обвинение мужчине за убийство 17-летней дочери

Республика
16 июня 2023  16:25
Автор:
Валерий Саидов

В Татарстане предъявили обвинение жителю Ютазинского района в убийстве 17-летней дочери. Об этом сообщили в Следственном комитете России по РТ.

«Мужчина подслушал разговор дочери интимного содержания, из-за чего вступил с ней в конфликт, в результате которого толнул ее с лестницы, а последняя упала в обморок из-за удара головой. Подумав, что девушка скончалась, татарстанец утопил ее в реке Ик», – сообщает следствие.

Информация об исчезновение 17-летней поступила в правоохранительные органы от ее мамы. В ходе поисков тело несовершеннолетней извлекли из воды.

Житель Ютазинского района признал свою вину. В результате обвиняемому суд выбрал меру в виде заключения под стражу.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани приставы вернули матери детей, которых прятал отец после развода. Сейчас отец исправно выплачивает взысканные судом алименты.

 

 

 

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