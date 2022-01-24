В центре Казани засняли «парад» снегоуборочных тракторов

Очевидцы засняли парад снегоуборочных тракторов центре Казани напротив здания Госсовета. Видео появилось в соцсетях.

На кадрах видно как снегоуборочная техника демонстративно ездит по кольцу напротив здания Госсовета. Под видео собрались разные комментарии, кто-то считает, что так рабочие выезжают на уборку снега, другие пожаловались на некачественную уборку в удаленных от центра районах Казани.

Ранее сообщалось, что 23 января в Казани для уборки снега было задействовано 421 дорожных рабочих и 345 единиц спецтехники, среди которых 60 комбинированных дорожных машин, 81 тракторная щетка, 88 самосвалов