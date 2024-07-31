В Черемшане власть и жители совместно обсудили проблемы района

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Республика
31 июля 2024  10:43
Автор:
Дмитрий Смирнов

Депутаты татарстанского парламента участвуют в автобусном марафоне «Единая Россия» объединяет», который совершается по районам республики. 30 июля участники марафона прибыли в Черемшан.

На встрече с местными жителями, которые поделились своими проблемами, присутствовали заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев и глава Черемшанского района Рамиль Айбатов. В роли модератора выступил телеведущий Дмитрий Второв. Мероприятие проходило в районном Доме культуры.

Со своей стороны, представители власти рассказали жителям о реализации национальных проектов и мерах поддержки для контрактников ВС РФ.

Глава района сообщил, что в Черемшане упор делается на ремонт дорог, ДК, школ, реконструкцию ФАПов и строительство новых. Но особенно его тревожило неудовлетворительное состояние дорожного покрытия в районе. На это же обратили внимание и сами жители. Также черемшанцы отметили неудовлетворительное состояние общежития для студентов аграрного техникума.

Айбатов отметил, что «никто не остается в стороне от этой благородной миссии помощи военнослужащим, которая объединила нас: организуем ярмарки добра, изготавливаем маскировочные сети, блиндажные свечи. Каждый глава сельского поселения побывал у наших бойцов, увидел как воюют наши ребята».

Напомним, что в единый день голосования, 8 сентября, состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

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