В Чистополе откроют новый причал для туристов

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Республика
29 апреля 2025  17:10

6 мая в Чистополе состоится открытие нового причала. В 8:00 к нему пристанет первый теплоход с туристами, а 9 мая в 13:00 прибудет второе пассажирское судно. Об этом сообщила директор Чистопольского музея-заповедника Светлана Скучаева на пресс-конференции в «Татар-информе».

Строительство причала началось в 2023 году в рамках проекта по развитию малых исторических поселений. Финансирование превысило 30 млн долларов и было предоставлено Новым банком развития БРИКС.

Новая пристань площадью 597 кв. метров рассчитана на 100 пассажиров. В инфраструктуру входят перрон, вокзал, парковка на 22 машины и 6 автобусов, зона отдыха и озелененная территория. Для удобства гостей предусмотрены Wi-Fi, питьевая вода и галерея под навесом, пишет «Татар-информ».

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