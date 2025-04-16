В Чистополе сгорел ангар, в Ремплере горит производство

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Республика
16 апреля 2025  14:46

В Чистополе пожарные ликвидировали крупный пожар в металлическом ангаре, где производили детали для лодок. Площадь возгорания составила 1000 кв.м. Пострадавших нет.

Тем временем, в поселке Ремплер Зеленодольского района горит производство поддонов. Информация о площади пожара и пострадавших уточняется.

Напомним, что в Казани минувшей ночью за Самосыровским кладбищем произошло возгорание сухой травы. Пожарные оперативно отреагировали на вызов и при поддержке местных жителей полностью ликвидировали огонь.

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В Чистополе сгорел ангар, в Ремплере горит производство