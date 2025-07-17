В Чистопольском районе открылся обновленный ФАП после капитального ремонта

В рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в селе Исляйкино Чистопольского района завершилась модернизация фельдшерско-акушерского пункта. На ремонтные работы и оснащение современным оборудованием были направлены средства из федерального и республиканского бюджетов.

Как отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов, развитие первичного звена здравоохранения остается приоритетным направлением. «Качественно обновленные ФАПы повышают доверие населения к системе здравоохранения», – подчеркнул глава республики.

В обновленном медицинском пункте полностью заменены инженерные коммуникации, выполнена внутренняя отделка помещений, установлены новые окна и двери. Для обеспечения комфортных условий работы медиков смонтирована система горячего водоснабжения с бойлером.

Фельдшер Ильсияр Мухтарова, посвятившая 45 лет службе в этом ФАПе, отмечает значительные улучшения условий работы. «После ремонта в кабинетах стало светло, чисто и уютно. Это важно как для медицинского персонала, так и для пациентов», – делится впечатлениями ветеран здравоохранения.

Медик подчеркивает, что, несмотря на небольшую численность населения (167 человек), ФАП востребован местными жителями. Особое внимание уделяется маломобильным гражданам, которым медицинская помощь оказывается на дому.