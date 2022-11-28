 В декабре в Казани заработает тренировочное жилья для детей с аутизмом и психическими расстройствами
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В декабре в Казани заработает тренировочное жилья для детей с аутизмом и психическими расстройствами

Учиться жить самостоятельно в отдельных квартирах будут дети с аутизмом и выпускники Дербышкинского дома-интерната.

Город
28 ноября 2022  12:43
Автор:
Василина Олейник

В Казани в декабре заработает учебно-тренировочное жилье для детей с ОВЗ, сообщил на деловом поендельнике в мэрии начальник Управления жилищной политики Ренат Шамсутдинов. 

Одна квартира площадью 100 кв.м, принадлежащая городу, на улице Закиева. Тут будут учить навыкам самостоятельной жизни и ведения быта детей с аутизмом  Это совместный проект администрации Советского района и городской общественной организации «Просто другие». 

«Хотелось бы отметить, что это не единственный проект, реализуемый с заботой о детях с ограниченными возможностями здоровья. В декабре начнет работу первый в Казани Центр проживания детей с психическими расстройствами. Инициатива по его созданию принадлежит общественной организации «БлагоДарю», – рассказал Шамсутдинов. 

Это жилое помещении площадью 140 кв.м на улице Агрызской. Там учиться жить самостоятельно и строить свой быт, а также общаться будут выпускники Дербышкинского детского дома-интерната. Делать они это будут в сопровождении особых педагогов. 

В будущем центре завершается косметический ремонт, завозится мебель и техника. Новоселов он примет в преддверии Нового года. 

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