В День России в Казани общественный транспорт будет работать по выходному графику

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Город
11 июня 2024  13:35
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи с празднованием Дня России 12 июня в Казани общественный транспорт будет работать по графику выходного дня. Ранее мы писали, что в Казани дороги будут перекрыты в День России. В этот день планируется ограничить движение транспорта на нескольких улицах в центре города:

  • С 12:00 до 23:00 будут перекрыты участки ул. Батурина от ул. Карла Маркса до Кремлевской дамбы.
  • В это же время будет перекрыто движение по ул. Большой Красной от ул. Миславского до ул. Батурина и от съезда с пл. Тысячелетия до ул. Батурина.
  • С 12:00 до 23:00 будет закрыт участок ул. С. Хакима от ул. Декабристов до ул. Абсалямова.
  • Также будет закрыта парковочная зона возле Центра семьи «Казан».
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