В День России в Казани общественный транспорт будет работать по выходному графику

В связи с празднованием Дня России 12 июня в Казани общественный транспорт будет работать по графику выходного дня. Ранее мы писали, что в Казани дороги будут перекрыты в День России. В этот день планируется ограничить движение транспорта на нескольких улицах в центре города:

С 12:00 до 23:00 будут перекрыты участки ул. Батурина от ул. Карла Маркса до Кремлевской дамбы.

В это же время будет перекрыто движение по ул. Большой Красной от ул. Миславского до ул. Батурина и от съезда с пл. Тысячелетия до ул. Батурина.

С 12:00 до 23:00 будет закрыт участок ул. С. Хакима от ул. Декабристов до ул. Абсалямова.

Также будет закрыта парковочная зона возле Центра семьи «Казан».