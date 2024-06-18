В день Сабантуя власти Казани запустят 40 дополнительных автобусов

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Город
18 июня 2024  15:49
Автор:
Эндже Гарафиева

23 июня, в воскресенье, до места проведения праздника Сабантуй запустят дополнительные автобусные рейсы – в общей сложности, это сорок автобусов. 

Будут три площадки: поселки Мирный, Дербышки и лесопарк «Лебяжье». Остановки, откуда будет стартовать автобусы, расположатся на Проспекте Победы, Оренбургском тракте и дргуих точках. Полный перечень для ориентирования можно посмотреть на сайте казанской мэрии. 

Также запустят электричку до поселка Мирный. Первый рейс стартует со станции «Казань» в 06:31. Время в пути составит 12 минут.

 

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