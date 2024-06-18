В день Сабантуя власти Казани запустят 40 дополнительных автобусов

23 июня, в воскресенье, до места проведения праздника Сабантуй запустят дополнительные автобусные рейсы – в общей сложности, это сорок автобусов.

Будут три площадки: поселки Мирный, Дербышки и лесопарк «Лебяжье». Остановки, откуда будет стартовать автобусы, расположатся на Проспекте Победы, Оренбургском тракте и дргуих точках. Полный перечень для ориентирования можно посмотреть на сайте казанской мэрии.

Также запустят электричку до поселка Мирный. Первый рейс стартует со станции «Казань» в 06:31. Время в пути составит 12 минут.