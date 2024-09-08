В день выборов в Татарстане ожидается теплая и солнечная погода

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Республика
8 сентября 2024  08:00
Автор:
Эндже Гарафиева

Жителей Татарстана ждет теплый и солнечный выходной. По прогнозам Гидрометцентра РТ, 8 сентября осадки маловероятны. Температура воздуха ночью составит +4. +9 градусов, на западе республики до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +21... +26 градусов.

Теплая и сухая погода сохранится и в начале следующей недели. В понедельник и вторник, 9 и 10 сентября, осадков также не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +8... +14 градусов, днем +22... +27 градусов.

В целом, среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на 3-5 градусов, отмечают в Гидрометцентре Татарстана.

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