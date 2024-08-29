В День знаний каждый третий родитель из Казани планирует взять выходной

По данным опроса сервиса SuperJob, 32% работающих родителей школьников и первоклассников в Казани планируют взять отгул или отпуск 2 сентября, чтобы провести ребенка в школу. Еще 19% родителей хотят отпроситься с работы на несколько часов.

Напомним, что 1 сентября в этом году выпадает на воскресенье, поэтому торжественные линейки перенесены на понедельник.

Опрос показал, что женщины чаще мужчин берут выходной или отпрашиваются с работы по случаю начала учебного года.

43% компаний в Казани предоставляют родителям учеников возможность взять выходной в первый учебный день. При этом 19% компаний делают это официально, а 24% — неофициально.