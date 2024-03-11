В Дербышках построят подростковый клуб «Без»

Мэрия Казани рассказала, какие объекты молодежной политики запланированы в этом году.

Так, в казанском поселке Дербышки построят новый подросковый клуб «Без», который расположится на улице Солидарности в доме №12. Здесь будут преподавать стретчинг, пилатес и фитнес для мам, киберзона и медиапространство. В многофункциональном центре организуют различные концерты, квизы и образовательные программы.

Еще шесть зданий организаций молполитики попали под программу капремонта. Например, молодежный центр «Вертолет» в Кировском районе. Техноковоркинг, звукозаписывающие студии и хореографиеский, концертный, спортивный залы – все это появится здесь для 2 тысяч молодых людей.

Также молодежные объекты отремонтируют в Вахитовском районе и Авиастроительном.

На проспекте Победы откроется филиал центра психолого-педагогической помощи «Доверие».

На эти цели выделили свыше 700 млн рублей.