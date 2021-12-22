В Дербышках трое человек отравились угарным газом, из них один ребенок

В казанском поселке Дербышки по улице Советской три человека отравились угарным газом, в том числе один ребенок. Все трое госпитализированы. Об этом сообщили в МЧС России по Татарстану.

Дежурный врач станции скорой помощи Казани сообщил, что мальчик 2017 года рождения и женщина 1990 года рождения госпитализированы в ДРКБ с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести». Мужчину 1992 года рождения с таким же диагнозом направили в ГК больницу №7.

Причина произошедшего инцидента устанавливается.

Ранее сегодня утром в одной из квартир Казани по улице Фучика произошел пожар – загорелась мебель. Никто не пострадал.