В Деревне Универсиады организовали летний досуг для студентов

Учащиеся КФУ и его выпускники принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях. Об этом рассказали в пресс-службе университета.

На сегодняшний день в студенческом городке уже провели вечер настольных игр, турниры по дартс и настольному теннису, а также музыкальную викторину «Угадай мелодию».

«Каждую неделю мы проводим спортивные и культурно-массовые, развлекательные и интеллектуальные мероприятия для наших студентов для того, чтобы ребята даже в летний период, когда нет учебы, продолжали контактировать между собой, социализироваться, и просто весело проводить время», – прокомментировал специалист по работе с молодежью дома № 1/1 Деревни Универсиады Айваз Гардиев.

Студенты отмечают, что подобные мероприятия помогают им не только отдохнуть от учебы, но и обрести новых друзей, познакомиться с учащимися других институтов. События, проводимые в Деревне Универсиады, посещают не только действующие студенты, но и выпускники университета.

«Студенческая жизнь – это этап, который должен пройти каждый. И здорово, если он наполнен веселыми и душевными моментами и совместными вечерами с соседями. Я однозначно буду скучать по этим временам», - рассказал выпускник Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Альберт Примаков. В ближайшие недели для студентов проведут турниры по шахматам, баскетболу, волейболу и мини-футболу, киновечер под открытым небом, интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» и «Своя игра», веселые старты и гитарник.