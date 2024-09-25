В детском парке «Елмай» пройдет спектакль «Казанское сокровище»

27 сентября в детском парке «Елмай» состоится показ спектакля «Казанское сокровище», подготовленного музыкальным театром Карины и Дмитрия Булычевых. Зрители смогут вместе с героями спектакля отправиться на поиски таинственного древнего клада.

Спектакль «Казанское сокровище» был удостоен призового места на весеннем окружном творческом фестивале «Театральное Приволжье». Начало мероприятия запланировано на 17:00 у сцены в общественном пространстве, о чем сообщается в telegram-канале парка.

Напомним, что детский парк «Елмай», самый крупный в Татарстане, был открыт в конце августа на набережной реки Казанки. Название выбирали сами жители путем голосования. Это пространство площадью 3,4 га включает игровые площадки, зеленые лабиринты и зоны для мероприятий, расположенные между экстрим-парком «УРАМ» и Национальной библиотекой РТ.