В дни новогодних праздников казанская телебашня включит праздничную подсветку

В дни новогодних праздников с 31 декабря по 9 января с 16:00 до 22:00 казанская телебашня включит праздничную подсветку. А новогоднюю ночь подсветка будет работать до часу ночи. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе РТПЦ Республики Татарстан.

Также праздничные новогодние сценарии на башнях РТРС появятся в Калуге, Перми, Кирове, Челябинске, Пензе, Екатеринбурге, Туле, Саратове и других городах. А на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться праздничный видеоролик.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на Кремлевской в Казани из-за новогодней иллюминации ограничили движение.