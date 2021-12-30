 В дни новогодних праздников казанская телебашня включит праздничную подсветку
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В дни новогодних праздников казанская телебашня включит праздничную подсветку

Освещение будет действовать с 31 декабря по 9 января с 16:00 до 22:00, а в новогоднюю ночь оно продлится до 01:00.

Город
30 декабря 2021  15:52
Автор:
Эдуард Салихов

В дни новогодних праздников с 31 декабря по 9 января с 16:00 до 22:00 казанская телебашня включит праздничную подсветку. А новогоднюю ночь подсветка будет работать до часу ночи. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе РТПЦ Республики Татарстан.

Также праздничные новогодние сценарии на башнях РТРС появятся в Калуге, Перми, Кирове, Челябинске, Пензе, Екатеринбурге, Туле, Саратове и других городах. А на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться праздничный видеоролик.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на Кремлевской в Казани из-за новогодней иллюминации ограничили движение.

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В дни новогодних праздников казанская телебашня включит праздничную подсветку
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