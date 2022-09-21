 В дни референдумов в трех городах РТ будут работать избирательные участки
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В дни референдумов в трех городах РТ будут работать избирательные участки

Голосование пройдет в течении пяти дней, — с 23 по 27 сентября.

Республика
21 сентября 2022  16:41
Автор:
Карина Кострулева

В дни референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в трех городах Татарстана будут организованы избирательные пункты. Об этом на заседании ЦИК РТ заявил председатель Андрей Кондратьев.

Голосование пройдет в течении пяти дней, — с 23 по 27 сентября. Площадки будут открыты в Казани, Челнах и в Альметьевске. Так, в столице РТ пункт будет организован на площадке КЦ «Сайдаш», в Челнах — в «Роднике» и в Альметьевске пункт будет открыт в ДК «Нефтьче».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в России объявлена частичная мобилизация. Об этом в своем обращении заявил сегодня, 21 сентября, Президент Владимир Путин. По просьбе нашего издания генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов рассказал о том, что представляет собой частичная мобилизация, а также о том, когда военнообязанные начнут получать повестки.

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