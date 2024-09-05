В добрый путь, ребята!

Фото: Назиля Фахрутдинова

Как водится, в каждом учебном заведении с наступлением осени начинается трудная, но одновременно радостная пора: школьники идут на учебу. Вот и в казанской школе-интернате №11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ОВЗ 2 сентября прошла торжественная линейка, посвященная началу учебного года. «Казанские ведомости» в очередной раз навестили своих добрых друзей.

Как рассказала директор интерната №11 Елена Фахрутдинова, в этом учебном году здесь будут учиться 36 их воспитанников, 12 детей из Казанского дома-интерната, предназначенного для тех, кто имеет психические расстройства, и еще 115 воспитанников Дербышкинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Четверо из них - первоклашки. Так что педагогам предстоит поистине титанический труд. В этой школе дети обучаются по специальной адаптированной программе. При этом надо не только привить воспитанникам необходимые для жизни навыки, но и социализировать ребят.

В школе-интернате упор делается на трудовое воспитание. Здесь базируются штукатурно-малярная и швейная мастерские, кабинет обслуживающего труда. То есть каждый ученик может выбрать себе любое трудовое направление.

Помимо этого, в школе-интернате №11 большое внимание уделяется дополнительному образованию детей. Функционируют кружки: декоративно-прикладного творчества, художественный, театральный и спортивный. Еженедельно проводятся мастер-классы по кулинарному искусству, швейному делу, уходу за лицом и телом. Дети владеют навыками по приготовлению мороженого, сыроварения и мыловарения. Вот только один пример результата их деятельности: в этом году восьмиклассница Дина заняла первое место по Республике Татарстан в конкурсе «МастерОК», который проходит в рамках фестиваля ПФО «Вернуть детство». Девочка отправила туда картину «Подводный мир», полностью выполненную из мыла. Теперь в сентябре она поедет на этап ПФО в Уфу. Кстати, победителей определяли народным голосованием.

Первым уроком в интернате по традиции стал «Разговор о важном». На классном часу детям объяснили, что такое добро, почему важно быть ответственным и зачем вообще нужно образование.

Предваряла классный час торжественная линейка: с поднятием флагов и исполнением гимнов России и Татарстана, стихами от первоклассников, танцами от будущих выпускников.

Девятиклассники подарили самым юным школьникам наборы первоклассника и помогли запустить бумажные самолетики. Все было очень трогательно.

Елена Александровна пожелала всем ученикам хорошей учебы и мирного неба над головой.

Был на линейке и клоун, представившийся другом Карлсона. Он смог зажечь юную аудиторию своей викториной про школьную жизнь. За правильный ответ полагалась конфета. Надеемся, школьники так же активны будут и на уроках.

А заместитель директора по воспитательной работе Людмила Федагина немного загрустила. Ведь ее любимый 9 «А» класс полностью перешел в строительный колледж, находящийся неподалеку. «Это еще и грустный праздник. Наши ученики ушли в свободное плавание. И теперь на практике будут применять те навыки, которым мы их учили девять лет», - поделилась Людмила Геннадьевна.

Рядом с ней мы увидели выпускника 2017 года, который вполне социализировался. Александру Ливочкину только 21 год, но он уже работает в Ассоциации кадрового менеджмента на базе АНО «Добрая Казань» помощником руководителя. В этой организации трудоустраивают молодежь с ментальными нарушениями. Сначала они выявляют желания и возможности обратившихся, а затем предлагают им вакансии. Благо в Казани много людей, нуждающихся в работниках. Например, такие соискатели могут пойти работать помощниками продавцов или на производство.

В общем, у нас каждый человек может найти себе дорогу в жизни. С помощью талантливых педагогов, разумеется!

