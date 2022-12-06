В домах по двум улицам в Московском районе Казани из-за аварии отключили воду

Из-за аварии на сетях МУП «Водоканала» по улице Энергетиков, дом 12 до окончания ремонтных работ отключено водоснабжение по адресам:

— улица Энергетиков, 8, 12;

— улица Ш. Усманова, 11А, 11Б, 11В.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов.

Телефон аварийной службы МУП «Водоканал» — 231-62-60.

Ранее «КВ» сообщали, что в начале декабря так же в ряде домов Московского района Казани отключили воду из-за аварии на сетях «Водоканала». Отключение коснулось улиц Воровского, Декабристов, Ибрагимова и Королева.