В ДРКБ с симптомами коронавируса чаще всего поступают дети младенческого возраста

В Детскую республиканскую клиническую больницу чаще всего поступают дети младенческого возраста. Об этом в прямом эфире сообщил педиатр, детский пульмонолог ДРКБ Ильнур Закиров.

«Основные группы детей, которые к нам поступают — дети до года. Есть дети, которые попадают из родильного дома» — рассказал он.

Малышей госпитализируют в том случае, если были эпизоды подъема температуры тела ближе к 39 градусам, отметил специалист.

Дети более старшего возраста попадают в больницу при длительном сохранении высокой температуры, либо при тревожных знаках. Такими врач назвал «фебрильные судороги, неважно сколько лет и температура, стеноз гортани».

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане зафиксировали рекордную заболеваемость коронавирусом среди детей.