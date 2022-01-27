 В ДРКБ с симптомами коронавируса чаще всего поступают дети младенческого возраста
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В ДРКБ с симптомами коронавируса чаще всего поступают дети младенческого возраста

Некоторые младенцы поступают прямо из родильных домов. 

Республика
27 января 2022  14:16
Автор:
Роза Габитова

В Детскую республиканскую клиническую больницу чаще всего поступают дети младенческого возраста. Об этом в прямом эфире сообщил педиатр, детский пульмонолог ДРКБ Ильнур Закиров.

«Основные группы детей, которые к нам поступают — дети до года. Есть дети, которые попадают из родильного дома» — рассказал он.

Малышей госпитализируют в том случае, если были эпизоды подъема температуры тела ближе к 39 градусам, отметил специалист.

Дети более старшего возраста попадают в больницу при длительном сохранении высокой температуры, либо при тревожных знаках. Такими врач назвал «фебрильные судороги, неважно сколько лет и температура, стеноз гортани».

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане зафиксировали рекордную заболеваемость коронавирусом среди детей.

 

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