В ДРКБ спасли 13-летнего мальчика, который пережил инсульт, сообщили в Telegram-канале больницы.

Ребенок жаловался на сильные головные боли. МРТ — обследование показало кровоизлияние в мозг. Мальчика госпитализировали в отделение реанимации. У мальчика разорвалась аневризма левой среднемозговой артерии.

«Медики ЦРБ связались с коллегами из ДРКБ, результат консультаций — транспортировка ребенка и маму в ДРКБ», — отметили в пресс-службе.

На сегодняшний день здоровью маленького пациента ничего не угрожает.

Ранее «КВ» сообщали, что врачи инфекционной больницы Челнов спасли жизнь мальчику с острой формой гнойного менингита. В течение трех дней за жизнь мальчика боролись врачи-реаниматологи, затем специалисты по нейроинфекциям. Постепенно симптомы инфекции ушли и ребенок пришел в сознание, начал есть и двигаться.