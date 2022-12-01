 В ДРКБ спасли 13-летнего мальчика, который пережил инсульт
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В ДРКБ спасли 13-летнего мальчика, который пережил инсульт

На сегодняшний день здоровью маленького пациента ничего не угрожает.

Республика
1 декабря 2022  12:18
Автор:
Эдуард Салихов

В ДРКБ спасли 13-летнего мальчика, который пережил инсульт, сообщили в Telegram-канале больницы. 

Ребенок жаловался на сильные головные боли. МРТ — обследование показало кровоизлияние в мозг. Мальчика госпитализировали в отделение реанимации. У мальчика разорвалась аневризма левой среднемозговой артерии.

«Медики ЦРБ связались с коллегами из ДРКБ, результат консультаций — транспортировка ребенка и маму в ДРКБ», — отметили в пресс-службе. 

На сегодняшний день здоровью маленького пациента ничего не угрожает.

Ранее «КВ» сообщали, что врачи инфекционной больницы Челнов спасли жизнь мальчику с острой формой гнойного менингита. В течение трех дней за жизнь мальчика боролись врачи-реаниматологи, затем специалисты по нейроинфекциям. Постепенно симптомы инфекции ушли и ребенок пришел в сознание, начал есть и двигаться.

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