В Дрожжановском районе Татарстана простились с военнослужащим, погибшем в СВО

Вчера, 19 декабря, в селе Новые Чукалы Дрожжановского района прошла церемония прощания с Фанилем Валиуллиным, погибшем в спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба района.

В последний путь мужчину провожали родные, близкие, друзья, руководители района и односельчане. Близкие погибшего отметили, что он был добрым и отзывчивым, готовым всегда прийти на помощь.

Ранее «КВ» сообщали, что Новошешминский район доставил землякам-бойцам в зону СВО гуманитарную помощь. В состав гуманитарной миссии вошли три фургона и автомобиль УАЗ.