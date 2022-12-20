 В Дрожжановском районе Татарстана простились с военнослужащим, погибшем в СВО
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В Дрожжановском районе Татарстана простились с военнослужащим, погибшем в СВО

В последний путь мужчину провожали родные, близкие, друзья, руководители района и односельчане.

Республика
20 декабря 2022  09:00
Автор:
Эдуард Салихов

Вчера, 19 декабря, в селе Новые Чукалы Дрожжановского района прошла церемония прощания с Фанилем Валиуллиным, погибшем в спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба района. 

В последний путь мужчину провожали родные, близкие, друзья, руководители района и односельчане. Близкие погибшего отметили, что он был добрым и отзывчивым, готовым всегда прийти на помощь.

Ранее «КВ» сообщали, что Новошешминский район доставил землякам-бойцам в зону СВО гуманитарную помощь. В состав гуманитарной миссии вошли три фургона и автомобиль УАЗ.

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