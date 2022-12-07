В ДТП на трассе М-7 с участием «Камаза» погиб водитель иномарки, который выехал на «встречку»

Накануне вечером на восьмом километре трассы М-7«Волга» – Бизяки в Менделеевском районе произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Hyundai» 1994 года рождения, не выбрав безопасную скорость, выехал на «встречку» и столкнулся с «Камазом». После удара грузовик съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте, а его пассажирка получила травмы, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Ранее «КВ» сообщали, что на трассе в Елабужском районе водитель автомобиля «Хендэ»», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на «встречку» и столкнулся с другой иномаркой «Митсубиси». В результате ДТП водитель и пассажир авто «Хендэ» скончались на месте. Водитель и пассажир «Митсубиси» получили травмы.