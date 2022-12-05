Двое человек погибли в ДТП в Елабужском районе

Сегодня, 5 декабря, на трассе в Елабужском районе произошло ДТП. Водитель автомобиля «Хендэ»», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на «встречку» и столкнулся с другой иномаркой «Митсубиси».

В результате ДТП водитель и пассажир авто «Хендэ» скончались на месте. Водитель и пассажир «Митсубиси» получили травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в Госавтоинспекции РТ.

Это уже третья смертельная авария, которая произошла за два дня в Татарстане. Ранее ДТП произошли в Лаишевском и Бугульминском районах.