 Двое человек погибли в ДТП в Елабужском районе
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Двое человек погибли в ДТП в Елабужском районе

Авария по счету третья за два дня, где авто выезжает на «встречку» и сталкивается с другой машиной.

Республика
5 декабря 2022  18:16
Автор:
Ольга Ильина

Сегодня, 5 декабря, на трассе в Елабужском районе произошло ДТП. Водитель автомобиля «Хендэ»», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на «встречку» и столкнулся с другой иномаркой «Митсубиси». 

В результате ДТП водитель и пассажир авто «Хендэ» скончались на месте. Водитель и пассажир «Митсубиси» получили травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в Госавтоинспекции РТ.

Это уже третья смертельная авария, которая произошла за два дня в Татарстане. Ранее ДТП произошли в Лаишевском и Бугульминском районах.

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