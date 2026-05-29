В ДТП под Нижнекамском погибли 49-летний мужчина и 5-летний ребенок

29 мая 2026  14:30

Фото: прокуратура РТ

Вечером 28 мая на 211-м километре трассы Чистополь – Нижнекамск произошло смертельное столкновение Lada Granta и BMW. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки нарушил ПДД и выехал на встречную полосу. В результате аварии 49-летний шофер «Лады» и его 5-летний пассажир скончались на месте от полученных травм.

Еще четыре человека пострадали: двое пассажиров Lada Granta и двое находившихся в иномарке. На место выезжал и.о. Нижнекамского городского прокурора Сергей Божков. Процессуальная проверка взята надзорным ведомством на контроль. Обстоятельства ДТП выясняются.

