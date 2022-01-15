В двух районах РТ ввели ограничения движения общественного транспорта из-за ухудшения погоды

В двух районах Татарстана ввели ограничение на движение пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта из-за ухудшения погоды. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, в Татарстане в ближайшие дни ожидается метель и снег. На дорогах возможно образование гололедицы.

Так, в воскресенье, 16 января, погода днем будет облачной с прояснениями. Прогнозируется небольшой снег, в некоторых районах ожидается метель. Ветер умеренный. Минимальная температура воздуха ночью опустится до −17 градусов , днем потеплеет до −13 градусов. На дорогах сохранится гололедица.