В Татарстане в ближайшие дни ожидается метель и снег

В Татарстане в ближайшие дни ожидается метель, снег и гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, в воскресенье, 16 января, погода днем будет облачной с прояснениями. Прогнозируется небольшой снег, в некоторых районах ожидается метель. Ветер умеренный. Минимальная температура воздуха ночью опустится до −17 градусов , днем потеплеет до −13 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

В понедельник, 17 января, будет облачная погода с прояснениями. В некоторых районах небольшой снег. Ветер умеренный, днем – сильный до 15 м/с. Ночью температура опустится до 18 градусов ниже нуля, максимальная температура воздуха днем составит от минус 7 до минус 12 градусов. На дорогах гололедица.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали какой будет погода в Татарстане зимой 2022 года.