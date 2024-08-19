В экопарке «ДивоДворье» рассказали о состоянии лошадей, которых отравили неизвестные

В экопарке «ДивоДворье», где несколько дней назад неизвестные отравили животных, рассказали о состоянии пострадавших лошадей. Как сообщается в официальной группе экопарка, ситуация остаётся тяжёлой, двум лошадям угрожает гибель.

В результате нападения на экопарк погиб оленёнок Бэмби, пострадали пять лошадей. По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело.

«Трое из пяти лошадей в более-менее нормальном состоянии, двое – в стабильно тяжёлом состоянии, – рассказывают в «ДивоДворье». – У Лоры, кобылы, которая недавно родила, есть сильная угроза жизни. Она ничего не ест, за последние сутки пытается пить воду, но не может из-за сильного раздражения гортани, вызванного ядами. Состояние апатичное. Беременная кобыла Легенда чувствует себя лучше Лоры, состояние среднее. Продолжаем колоть от возможных последствий».

Также ухудшается состояние двухмесячного жеребёнка Лоры по кличке Аметист. Ему колют лекарства, жеребёнок находится под постоянным наблюдением.

«Трое суток мы ставим капельницы и колем поддерживающие препараты нашим лошадям, – рассказывают в экопарке. – Много отзывчивых людей, которые помогают нам морально и материально. Мы безмерно вам благодарны. Оперативность в таких ситуациях очень важна, с помощью неравнодушных людей мы очень быстро находим очень нужные и важные препараты. На данный момент у нас есть все необходимые лекарства в нужном количестве».

В «ДивоДворье» поблагодарили всех за поддержку и помощь и заверили, что делают всё возможное для спасения животных.