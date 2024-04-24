В экстрим-парке «Урам» проведут открытые тренировки

В это воскресенье в казанском экстрим-парке «Урам» пройдет серия бесплатных тренировок, в том числе аэробика и детский бокс.

Зарегистрироваться на все мероприятия можно по ссылке.

Занятие по дыхательной практике начнется в 11.00. С собой нужно взять коврик, бутылку воды и удобную одежду. На тренировке преподаватель научит работать диафрагмой и покажет, как выполнять упражнения на дыхание. Занятие продлится 40 минут.

Аэробика запланирована на 12.30. Для упражнений необходимы удобная одежда, кроссовки и бутылка воды. На занятие продолжительностью в час допустят только совершеннолетних, при этом не рекомендуется приходить людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, беременным и после операции.

Для подростков от 13 до 16 лет в 14.00 проведут занятие по боксу. Дети будут повышать выносливость и развивать координацию. С собой также нужно взять удобную спортивную форму. Урок займет час.

Казанцы смогут прийти и на калистенику - функциональную тренировку, состоящую из комплекса упражнений с собственным весом, направленных на развитие силы. Занятие поможет ускорить обмен веществ и прокачать выносливость. Организаторы советуют взять коврик и удобную одежду. Здесь есть возрастное ограничение - прийти могут люди старше 18 лет. Часовая тренировка начнется в 15.00, сообщает пресс-служба экстрим-парка.