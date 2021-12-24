В Елабуге прокуратура добилась выделения жилья сироте

Прокуратура Елабуги провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его прав на обеспечение жильем. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Сотрудники прокуратуры установили, что 22-летний заявитель остался сиротой в несовершеннолетнем возрасте, соответственно, ему было положено жилье. Проверка выявила, что в 2018 году молодого человека включили в список лиц, которые нуждаются в жилье, однако сироте так ничего и не предоставили.

Прокуратура направила в суд заявление в защиту жилищных прав сироты. И, благодаря вмешательству надзорного ведомства, молодому человеку предоставили в Казани благоустроенное жилье.