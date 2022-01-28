 В Елабуге снова заработала автостанция, закрытая в 2018 году
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В Елабуге снова заработала автостанция, закрытая в 2018 году

Автостанцию выкупили у собственника за 10 млн рублей.

Республика
28 января 2022  14:18
Автор:
Ольга Ильина

В Елабуге обустроенное здание автостанции вновь запустили в эксплуатацию. В торжественной церемонии запуска принял участие министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Автостанция была закрыта в 2018 году из-за неокупаемости, а в январе этого года ее выкупил муниципалитет за 10 млн рублей и обустроил для общего пользования. Здесь работает диспетчерская, из-за чего нарушения водителями графика движения можно будет свести к нулю.

В зале ожидания планируют оборудовать комнату матери и ребенка. Также в помещении и на территории автостанции установят системы видеонаблюдения и охранной сигнализации.

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В Елабуге снова заработала автостанция, закрытая в 2018 году
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