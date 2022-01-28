В Елабуге снова заработала автостанция, закрытая в 2018 году

В Елабуге обустроенное здание автостанции вновь запустили в эксплуатацию. В торжественной церемонии запуска принял участие министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Автостанция была закрыта в 2018 году из-за неокупаемости, а в январе этого года ее выкупил муниципалитет за 10 млн рублей и обустроил для общего пользования. Здесь работает диспетчерская, из-за чего нарушения водителями графика движения можно будет свести к нулю.

В зале ожидания планируют оборудовать комнату матери и ребенка. Также в помещении и на территории автостанции установят системы видеонаблюдения и охранной сигнализации.