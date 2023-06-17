В электричках между Казанью и Сосновкой летом увеличат количество вагонов в составах

В электричках между Казанью и Сосновкой на летний период с 17 июня до 31 августа увеличат количество вагонов в пригородных поездах до шести вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Содружество».

Электричка №6422 «Казань – Сосновка» будет отправляться из столицы Татарстана в 8:05 и прибывать в Сосновку в 11:33. Обратный пригородный поезд из Сосновки будет отправляться в 13:45, а его прибытие в Казань запланировано на 17:24.

Приобрести билеты на электрички можно с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Более подробно о курсировании поездов и приобретению на них билетов можно по телефону: +7(937)625-04-33 и на сайте пригородной пассажирской компании.

Ранее «КВ» сообщали, что между Казанью и Ульяновском с 30 июня запустят рельсовый автобус. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю.