В электротранспорте Казани в утренний час пик выявили 13 пассажиров без QR-кодов. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Всего за утро сегодняшнего дня было проверено 219 единиц подвижного состава и 21 вестибюль метро. Восемь пассажиров без QR-кодов выявили в трамваях и троллейбусах, еще пять в метрополитене. Охранников правопорядка привлекать не пришлось.

Также сообщается, что продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима. За утро 58 нарушителей выявили в трамваях и троллейбусах, 40 из них надели маски после замечания, остальные 18 пассажиров покинули салон общественного транспорта.

Ранее «КВ» писали, что в Татарстане зарегистрировали 11 случаев заражения штаммом омикрон. Сейчас ситуация находится на контроле оперштаба республики.