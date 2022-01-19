 В электротранспорте Казани в утренний час пик выявили 13 пассажиров без QR-кодов
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В электротранспорте Казани в утренний час пик выявили 13 пассажиров без QR-кодов

Восемь нарушителей в трамваях и троллейбусах и пять в метрополитене.

Город
19 января 2022  09:41
Автор:
Ольга Полякова

В электротранспорте Казани в утренний час пик выявили 13 пассажиров без QR-кодов. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Всего за утро сегодняшнего дня было проверено 219 единиц подвижного состава и 21 вестибюль метро. Восемь пассажиров без QR-кодов выявили в трамваях и троллейбусах, еще пять в метрополитене. Охранников правопорядка привлекать не пришлось.

Также сообщается, что продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима. За утро 58 нарушителей выявили в трамваях и троллейбусах, 40 из них надели маски после замечания, остальные 18 пассажиров покинули салон общественного транспорта.

Ранее «КВ» писали, что в Татарстане зарегистрировали 11 случаев заражения штаммом омикрон. Сейчас ситуация находится на контроле оперштаба республики.

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