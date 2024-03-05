В это воскресенье в Татарстане наступит священный месяц Рамадан

Рамадан считается для всех мусульман мира священным периодом, когда можно посвятить время самоочищению и духовному росту, благотворительности и особому уединению с Аллахом.

В 2024 году праздник приходится на воскресенье, 10 марта. В этот день совершат первые совместные намазы перед началом священного поста, который продлится ровно месяц до 9 апреля включительно. Он для мусульман обязателен по достижении половозрелого возраста.

Держащему пост каждый день до заката солнца придется отказываться от еды, питья, лекарств и интимной близости. Нельзя в священный период ссориться, сплетничать, пустословить.

Глава семьи обязан выплатить за каждого фитр-садаку. Его измеряют по стоимости некоторых продуктов питания: например, в этом году размер милостыни при расчете по ячменю составил 150 рублей, по изюму – 1000 рублей. Ее нужно дать до конца Рамадана нуждающимся мусульманам. За пропущенный по каким-либо причинам день поста в качестве искупления нужно выплатить 400 рублей.