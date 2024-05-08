В этом году городские власти потратят на проведения Дня России в Казани в 1,5 раза больше

В Казани 12 июня пройдет масштабное празднование Дня России. В рамках культурной программы запланированы салют над акваторией Казанки, концерты ансамблей, хоровых коллективов и звезд Татарстана. Хедлайнер вечера пока не определен.

Власти города готовы потратить на это мероприятие 8,5 млн рублей. В прошлом году на празднование Дня России ушло в 1,5 раза меньше бюджетных средств.

Организацией займется Алексей Коклин, глава «Ивент-Сервиса». К слову, он заявил, что проведет программу на миллион рублей дешевле, чем изначально это было отражено в тендере.

Ранее мы писали, какая праздничная программа запланирована на завтра, 9 мая, в Казани.