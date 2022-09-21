 В Челнах высадят 22 тыс. деревьев и кустарников
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В Челнах высадят 22 тыс. деревьев и кустарников

В городе 1 октября стартует санитарный двухмесячник по благоустройству территории.

Город
21 сентября 2022  18:23
Автор:
Карина Кострулева

В Набережных Челнах 1 октября стартует санитарный двухмесячник по благоустройству территории города. За весь этот период жители автограда высадят 22 тыс. деревьев и кустарников. Так, представители администрации районов совместно с Горзеленхозом и УК, а также предприятия уже приступили к озеленению. Об этом на аппаратном совещании заявил первый замруководителя исполкома Илья Зуев.

За 10 дней, с 9 по 19 сентября, было посажено 2 119 деревьев — ель, сосна, рябина, пирамидальный тополь, береза, можжевельник. В прошлом году было высажено чуть более 20 тыс. саженцев. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что татарстанских детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет приглашают поучаствовать в общероссийском конкурсе экологических рисунков «Разноцветные капли». Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнить профиль участника, выбрать одну или несколько номинаций и загрузить по одной работе в каждой из номинаций. Именной диплом участника гарантированно получат все, кто загрузил свой рисунок на сайте. Также можно выиграть IPAD или графический планшет.

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