В этом году убытки предприятия Татарстана выросли на 33,7%

В этом году убытки в Татарстане выросли на 33,7%. Также к концу 2022 года ожидается рост задолженности на уровне до 15 млрд рублей. Об этом на совместной коллегии министерства финансов региона, УФНС РФ по РТ и татарстанского казначейства сообщил руководитель ФНС по РТ Марат Сафиуллин.

Президент РТ Рустам Минниханов сообщил, что в начале декабря 2022 года задолженность составила 13,4 млрд рублей. Больше всего долги выросли у предприятий министерства строительства, архитектуры и ЖКХ, министерства промышленности, минпромторга.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о бюджете республики на 2023, 2024 и 2025 годы.