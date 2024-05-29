В этом году в ДТП пострадали больше 1 тысячи татарстанцев

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Республика
29 мая 2024  13:41
Автор:
Эндже Гарафиева

Замначальника Управления ГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов привел статистику по дорожно-транспортному травматизму за этот год. Так, по его словам, на сегодняшний день зарегистрированы 996 дорожных происшествий.

Погибли 109 человек в течение четырех прошедших месяцев, а получили травмы больше тысячи. В частности, с участием детей до 16 лет в республике случилось 95 ДТП, погибли пятеро. В сравнении с прошлым годом, замечено сокращение количества аварий.

Три ребенка были пешеходами и погибли под колесами автомобиля из-за несоблюдения правил дорожного движения владельцами авто. Чаще всего в ДТП, говорит Бикмухаметов, дети страдают по вине родителей, так как те игнорируют использование детского кресла. 

«Все взрослые должны понимать, что детское кресло нужно не для инспектора ДПС, это нужно для безопасности ваших детей», — сказал он.

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