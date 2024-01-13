В этом году в Казани закончат рекультивацию иловых полей

Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Экология». Помимо рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений Казани, в столице РТ в 2024 году проведут реконструкицю очистных сооружений.

news_top_970_100
Город
13 января 2024  17:36
Автор:
Владислав Косолапкин

Рекультивация иловых полей проводится в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». В Министерстве экологии РТ напоминают, что за последние 50 лет на территории полигона иловых полей площадью 100 гектаров накопилось почти четыре миллиона кубометров осадков. На момент начала рекультивации этот объект уже превысил свою проектную мощность, и некоторые участки достигли глубины в 8,5 метра. Учитывая близость Куйбышевского водохранилища, это представляло реальную угрозу для реки – источника питьевой воды, а также для окружающей среды в целом.

Работы по рекультивации начались в 2021 году. Общая стоимость работ составляет 8 миллиардов 115 миллионов рублей. На данный момент выполнено уже 66% запланированного объема.

Также в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" к 2024 году завершится реконструкция биологических очистных сооружений в Казани.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В этом году в Казани закончат рекультивацию иловых полей
В Казани пройдет автобусный марафон, посвященный достижениям РТ
В Заинске девять человек получили травмы на неочищенных от наледи улицах
В Казани правоохранители по видеоматериалам выявили дерзкого нарушителя
В Татарстане неосторожность при курении привела к гибели человека
Количество многодетных семей в РТ удвоилось за 10 лет
Сотрудники татарстанской прокуратуры принимают поздравления с профессиональным праздником
В Татарстане пожарные спасли из огня женщину с ребенком: оба в больнице