В этом году в Казани закончат рекультивацию иловых полей

Рекультивация иловых полей проводится в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». В Министерстве экологии РТ напоминают, что за последние 50 лет на территории полигона иловых полей площадью 100 гектаров накопилось почти четыре миллиона кубометров осадков. На момент начала рекультивации этот объект уже превысил свою проектную мощность, и некоторые участки достигли глубины в 8,5 метра. Учитывая близость Куйбышевского водохранилища, это представляло реальную угрозу для реки – источника питьевой воды, а также для окружающей среды в целом.

Работы по рекультивации начались в 2021 году. Общая стоимость работ составляет 8 миллиардов 115 миллионов рублей. На данный момент выполнено уже 66% запланированного объема.

Также в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" к 2024 году завершится реконструкция биологических очистных сооружений в Казани.