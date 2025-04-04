В европейской части России ожидается резкое похолодание

В пятницу температура в европейской части страны останется выше климатической нормы, но уже к воскресенью существенно понизится. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

Пятница:

Москва: +5…+6°С к норме

Санкт-Петербург: +2°С к норме

Юг России: +3…+4°С к норме (после аномального тепла +6…+7°С)

Воскресенье:

Санкт-Петербург: -3…-4°С к норме

Москва: -2°С к норме

Черноморское побережье: +1…+2°С к норме

К вторнику похолодание усилится:

В Москве температура опустится на 4°С ниже нормы.

На юге резкое понижение — с +20…+25°С до +14…+18°С.

Таким образом, после кратковременного потепления жителей европейской части России ждёт резкое снижение температуры.