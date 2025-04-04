В европейской части России ожидается резкое похолодание

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Россия/Мир
4 апреля 2025  10:11

В пятницу температура в европейской части страны останется выше климатической нормы, но уже к воскресенью существенно понизится. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

Пятница:

  • Москва: +5…+6°С к норме

  • Санкт-Петербург: +2°С к норме

  • Юг России: +3…+4°С к норме (после аномального тепла +6…+7°С)

Воскресенье:

  • Санкт-Петербург: -3…-4°С к норме

  • Москва: -2°С к норме

  • Черноморское побережье: +1…+2°С к норме

К вторнику похолодание усилится:

  • В Москве температура опустится на 4°С ниже нормы.

  • На юге резкое понижение — с +20…+25°С до +14…+18°С.

Таким образом, после кратковременного потепления жителей европейской части России ждёт резкое снижение температуры.

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