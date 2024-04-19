В фонд «Защитники Отечества» по РТ обращается порядка 200 человек в неделю

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Республика
19 апреля 2024  10:05
Автор:
Елизавета Черкина

Единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны РФ поступает получателю в течение 10 дней. Она производится через единый расчетный центр. 

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник отделения по работе с гражданами Военного комиссариата РТ Сергей Котин. Он также отметил, что на сегодня в РТ выдано порядка 800 удостоверений ветерана СВО. Котин уточнил, заявление для этого подавать не нужно - документы будут отправлены командованием участника СВО. 

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина проинформировала, что в неделю к ним обращается порядка 200 человек. А на персональное сопровождение принято 3,8 тыс. человек.

Она напомнила, фонд помогает участникам СВО, ветеранам боевых действий и членам их семей с трудоустройством, оказывает психологическую и юридическую помощь.

Кроме того, Удачина сообщила, что в ближайшее время будет презентовано в качестве примера жилье для участников СВО с инвалидностью. Она добавила, на сегодня фонд предлагает около 83 видов обустройства жилья для участников СВО, получивших инвалидность. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, главный модератор ГИС РТ «Народный контроль» Сария Сабурская сказала, что в сервисе «Народный контроль» с недавнего времени участники СВО и члены их семей могут задавать вопросы на разные темы, к примеру, по поводу гуманитарной помощи, санаторно-курортного лечения, образования, трудоустройства.

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