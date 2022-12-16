 В Галерее современного искусства выступит казанский музыкант Александр Никаньшин
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В Галерее современного искусства выступит казанский музыкант Александр Никаньшин

Концерт состоится в зале с экспозицией выставки Ольги Мичи совместно с творческим объединением ГрОМ «Жилище Будущего».

Республика
16 декабря 2022  19:20
Автор:
Эдуард Салихов

В Галерее современного искусства Государственного музея изобразительных искусств РТ 18 декабря выступит казанский музыкант Александр Никаньшин. 

Концерт пройдет в зале с экспозицией выставки Ольги Мичи вместе с творческим объединением ГрОМ «Жилище Будущего». Начало выступления в 17. Без возрастных ограничений.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани откроется выставка-рефлексия на тему татарской женщины. Гостей экспозиции ждут картина Айвазовского, фотоработы Гизатуллиной и Низамова, картина «Сююмбике» и т. Выставка будет работать каждый день с 12: 00 до 20: 00, вход свободный.

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