В Галерее современного искусства выступит казанский музыкант Александр Никаньшин

В Галерее современного искусства Государственного музея изобразительных искусств РТ 18 декабря выступит казанский музыкант Александр Никаньшин.

Концерт пройдет в зале с экспозицией выставки Ольги Мичи вместе с творческим объединением ГрОМ «Жилище Будущего». Начало выступления в 17. Без возрастных ограничений.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани откроется выставка-рефлексия на тему татарской женщины. Гостей экспозиции ждут картина Айвазовского, фотоработы Гизатуллиной и Низамова, картина «Сююмбике» и т. Выставка будет работать каждый день с 12: 00 до 20: 00, вход свободный.