В Казани откроется выставка-рефлексия на тему татарской женщины

В Казани 17 декабря в пространстве ES Gallery на улице Островского, 98 откроется выставка «TATARKA. КТО Я». Это рефлексия на тему современной татарской женщины

Гостей экспозиции ждут картина Айвазовского, фотоработы Гизатуллиной и Низамова, картина «Сююмбике» и т. Выставка будет работать каждый день с 12: 00 до 20: 00, вход свободный.

Ранее «КВ» сообщали, что в Нацмузее РТ открылась интерактивная выставка, посвященная эпохе Петра I. Посетители выставки увидят завсегдатаев ассамблей — фаворитов Петра, государственных деятелей, они будут представлены в ростовых куклах. Работа экспозиции продлится до 30 января 2023 года.