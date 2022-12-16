 В Казани откроется выставка-рефлексия на тему татарской женщины
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В Казани откроется выставка-рефлексия на тему татарской женщины

Вход свободный.

Город
16 декабря 2022  15:24
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани 17 декабря в пространстве ES Gallery на улице Островского, 98 откроется выставка «TATARKA. КТО Я». Это рефлексия на тему современной татарской женщины

Гостей экспозиции ждут картина Айвазовского, фотоработы Гизатуллиной и Низамова, картина «Сююмбике» и т. Выставка будет работать каждый день с 12: 00 до 20: 00, вход свободный.

Ранее «КВ» сообщали, что в Нацмузее РТ открылась интерактивная выставка, посвященная эпохе Петра I. Посетители выставки увидят завсегдатаев ассамблей — фаворитов Петра, государственных деятелей, они будут представлены в ростовых куклах. Работа экспозиции продлится до 30 января 2023 года.

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