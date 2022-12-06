В ГМИИ РТ состоится открытие двух проектов — «Жилище Будущего» и «Фотомонтаж. Исправленная правда»

В Казани в Галерее современного искусства ГМИИ РТ 8 декабря состоится открытие двух московских проектов — «Жилище Будущего» творческого коллектива ГрОМ и «Фотомонтаж. Исправленная правда» от Центра Визуальной Культуры Béton. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе музея.

Первый проект состоит из 20 работ крупных размеров. Он показывает зрителю интерьеры помещений различного функционального назначения. Во втором проекте представлены 31 произведение. Художники исследуют в своих работах практики монтажа в искусстве фотографии.

Открытие пройдет в 17:00 и в 17:30. Билет можно приобрести по Пушкинской карте.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка художника Юрия Павлова.