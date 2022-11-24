В Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка художника Юрия Павлова, мастера лаковой миниатюры. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе ГМИИ РТ.

На выставке представлена лаковая миниатюра, созданная в период с 2009 по 2022 года: различные шкатулки, пластины и каминные часы. Главной темой работ Павлова стала культура Татарстана. В своих изделиях он рисует быт и традиции родного края.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что столица РТ приняла эстафету академического проекта. В этом году выставка-конкурс Красные ворота / Против течения" сначала открылась в Москве. Далее выставка экспонировалась в Саратове и Тольятти, а также в Саранске.