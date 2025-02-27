В горбольнице №11 Казани будет проведен капремонт

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В городской больнице №11 Казани, расположенной на улице Максимова, в этом году начнется масштабный ремонт и обновление оборудования. Модернизация коснется отделения гинекологии и приемного покоя. Благодаря новому оборудованию медики смогут выявлять онкологические и гинекологические заболевания на ранних стадиях, а также повысить качество оказания помощи по другим болезням.

Об этом стало известно на итоговом медсовете, в котором приняли участие министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин и мэр Казани Ильсур Метшин. Больница является ключевым медучреждением для 33 тысяч жителей Авиастроительного и Московского районов и включает в себя стационар, поликлиники и женскую консультацию.

Главный врач Рамиль Гатауллин рассказал, что в 2018 году был проведен капитальный ремонт части стационара, но остальные помещения также нуждаются в обновлении. Он отметил, что в 2023 году было закуплено современное диагностическое оборудование, но устаревшее оборудование по другим направлениям не позволяет в полной мере использовать потенциал больницы.

«Нам необходим компьютерный томограф для круглосуточного обследования пациентов, а также ремонт приемного покоя и гинекологического отделения», – подчеркнул Рамиль Гатауллин. Он также сообщил, что поликлинику на улице Максимова посещает 360 пациентов в смену, а в 2024 году медицинская помощь была оказана 5909 пациентам в круглосуточном стационаре.

Ремонтные работы будут вестись поэтапно, чтобы больница продолжала оказывать медицинскую помощь. В ближайшей перспективе начнется обновление медицинского оборудования.

Марсель Миннуллин отметил важность модернизации 11-й больницы для жителей районов и поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за поддержку. Ильсур Метшин добавил, что ремонт и новое оборудование повысят качество обслуживания и выведут медучреждение на новый уровень комфорта.

В рамках трехлетней программы обновления медицинского оборудования, инициированной Рустамом Миннихановым, планируется закупить томограф, лапароскопическую стойку, видеоэндоскопическое оборудование и новый аппарат ФГДС для ранней диагностики заболеваний, а также обновить оборудование гинекологического отделения.