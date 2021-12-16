В Госдуме предложили установить для мэров единый срок работы в пять лет

В Госдуму внесли законопроект об установлении единого срока полномочий для мэров в пять лет. Также законопроект дает возможность губернатору уволить мэра за ненадлежащее исполнение обязанностей. Подготовили законопроект глава комитетов Совфеда и Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и Павел Крашенников, сообщает РБК.

«Продолжаем выстраивать единую систему публичной власти на всех уровнях управления», – отметил Клишас.

По его словам, закон с мэрскими полномочиями не регулировался потому, что он распространяется только на местное самоуправление.

Также губернаторы получат право делать выговор мэрам за ненадлежащее исполнение обязанностей: если в течение месяца не решит проблему, губернатор вправе отстранить его от занимаемой должности.



