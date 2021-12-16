 В Госдуме предложили установить для мэров единый срок работы в пять лет
news_header_top_970_100

В Госдуме предложили установить для мэров единый срок работы в пять лет

Также законопроект позволяет губернаторам уволить мэров за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Спецпроекты
16 декабря 2021  11:04
Автор:
Николай Лукоянов

В Госдуму внесли законопроект об установлении единого срока полномочий для мэров в пять лет. Также законопроект дает возможность губернатору уволить мэра за ненадлежащее исполнение обязанностей. Подготовили законопроект глава комитетов Совфеда и Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и Павел Крашенников, сообщает РБК.

«Продолжаем выстраивать единую систему публичной власти на всех уровнях управления», – отметил Клишас.

По его словам, закон с мэрскими полномочиями не регулировался потому, что он распространяется только на местное самоуправление.

Также губернаторы получат право делать выговор мэрам за ненадлежащее исполнение обязанностей: если в течение месяца не решит проблему, губернатор вправе отстранить его от занимаемой должности.

 

Новости
В Казани полицейские задержали мужчину с фальшивыми купюрами
«От Казани до Питера семь фильмов»: в Татарстане запустили автобусные рейсы до северной столицы
«Мы должны работать на сохранение межнационального согласия»: как прошел Год родных языков в Казани
«Мы должны работать на сохранение межнационального согласия»: как прошел Год родных языков в Казани
Журнал «Казань» проведет презентацию последних номеров в стиле новогоднего «Голубого огонька»
В Татарстане для восстановления дубовых лесов собрали рекордный урожай желудей
«Метроэлектротранс» первым в России внедрил оплату проезда с помощью датчиков
В Татарстане за сутки зарегистрировано 146 случаев заражения ковидом
В Татарстане мобильные патрули отправятся в леса, чтобы выявлять незаконную рубку елей к Новому году