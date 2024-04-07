В Госдуме предупредили о двух видах повесток в этот призыв

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Республика
7 апреля 2024  10:13
Автор:
Эндже Гарафиева

1 апреля стартовала весенняя призывная кампания. Комиссии проводятся в каждом районе Татарстана. Молодые люди проходят отбор и распределяются по воинским частям. При этом, в России заявили, что срочники проходить службу в зоне специальной военной операции не будут.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил журналистам «РИА Новости», что этой весной могут прийти сразу две повестки: и бумажная, и электронная. Вторая пока рассылается в тестовом режиме и дублирует основную – бумажную.

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В Госдуме предупредили о двух видах повесток в этот призыв
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