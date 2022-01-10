 В Госдуме хотят ввести штрафы за нарушение тишины по ночам
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В Госдуме хотят ввести штрафы за нарушение тишины по ночам

Законопроект направлен в органы исполнительной власти для экспертной проработки

Город
10 января 2022  11:41
Автор:
Джамиля Садриева

В Комитете Госдуме РФ по труду и социальной политике хотят ввести штрафы за шум в ночное время. Они будут значиться в Кодексе об административных правонарушениях РФ, сообщают «Известия». На данный момент подобные запреты предусмотрены только в нескольких регионах страны. 

Верховный суд РФ приводит в пример громкое прослушивание музыки, просмотр телевизора, игру на музыкальных инструментах и ремонт. 

Председатель комитета Ярослав Нилов считает, что региональные законы оказались неэффективны потому, что власти должны были заключить соглашения с полицией, но сделано это было не везде. 

Нилов добавил, что следует ввести административные штрафы за нарушение ночного покоя. Они будут примерно следующие: для граждан — от двух с половиной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тыс., для юрлиц — от 50 до 100 тыс. 

Напомним, ранее «КВ» писали, что оружие в России станет источником повышенной опасности.  

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