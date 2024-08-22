В Госдуму внесли проект о кешбэке за путевки в детские лагеря

В Государственную Думу был представлен законопроект, который предлагает внедрение кешбэка в размере до 20 тысяч рублей за приобретенные путевки в детские лагеря.

Согласно пояснительной записке к проекту, возврат средств не должен превышать 20 тысяч рублей, что, по мнению авторов, поможет сделать отдых и оздоровление детей более доступными. Внесение изменений подразумевается в федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Документ подчеркивает, что существующий закон является основополагающим в области защиты прав детей на отдых, но не обеспечивает действенный механизм развития системы детского отдыха и оздоровления как самостоятельного сегмента.

По мнению авторов инициативы, так называемый «туристический кешбэк» будет выгоден не только родителям, приобретающим путевки, но и организациям, предлагающим такие услуги.

При этом все финансовые затраты будут покрываться за счет федерального бюджета. В финансово-экономическом обосновании подчеркивается, что для реализации данной программы потребуется выделение дополнительных 5 миллиардов рублей.

Также законопроект предписывает правительству разрабатывать и ежегодно утверждать федеральную программу детского отдыха и здравоохранения, в которую должны быть добавлены ключевые показатели для анализа и планирования на год и двухлетний период.

Дополнительно ЛДПР предложила внедрение налогового вычета для оплаты путевок в детские летние лагеря. Получить его смогут не только родители, но и бабушки или опекуны, которые оплатят путевку и проезд для своих детей, внуков или подопечных.

Важно отметить, что налоговый вычет будет включать и затраты на проезд к лагерю и обратно. Все предложенные изменения планируется внести в Налоговый кодекс России.